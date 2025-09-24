Menü Suche
Kommentar 55
FC Bayern: Wirtz-Transfer noch nicht abgeschrieben?

Im Sommer ging der FC Bayern bei Wunschspieler Florian Wirtz leer aus. Seine Akte will man an der Säbener Straße deswegen aber allem Anschein nach nicht final zur Seite legen.

von Julian Jasch - Quelle: Abendzeitung
Florian Wirtz für Liverpool im Einsatz @Maxppp

Im zurückliegenden Wechselfenster kehrte Florian Wirtz (22) nach fünf gemeinsamen Jahren Bayer Leverkusen den Rücken, um den großen Schritt zum FC Liverpool zu wagen. Dass man im Werben um den Ausnahmekünstler den Kürzeren zog, hat man beim FC Bayern immer noch nicht vergessen.

Gegenüber der ‚Abendzeitung‘ sagt Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge: „Florian Wirtz hätte sehr gut zum FC Bayern gepasst. Und ich glaube auch, dass es für ihn persönlich besser gewesen wäre, wenn er den Schritt nach München und nicht nach Liverpool gemacht hätte.“

„Wir respektieren seine Entscheidung, aber ein bisschen bedauere ich sie, weil er genau in das Beuteschema des FC Bayern gepasst hätte: Wir wollen immer die besten deutschen Spieler verpflichten. Vielleicht denkt er ja irgendwann noch einmal darüber nach“, führt der 69-Jährige aus, der damit auf einen späteren Wirtz-Deal in der Zukunft anspielt.

Fakt ist, dass der DFB-Star an der Anfield Road aus guten Gründen langfristig bis 2030 unterschrieben hat. Dort will sich Wirtz auf großer Bühne durchsetzen, auch wenn der Start nicht nach Wunsch verlief.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (55)
