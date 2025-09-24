Bundesliga
FCA: Hiobsbotschaft für Wagner
Der FC Augsburg und Trainer Sandro Wagner müssen einen personellen Rückschlag hinnehmen. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich Jeffrey Gouweleeuw am Wochenende einen Innenbandanriss im Knie zugezogen.
FC Augsburg @FCAugsburg – 17:43
Jeffrey #Gouweleeuw hat sich im Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 einen Innenbandanriss im Knie zugezogen. Der #FCA muss dadurch in den kommenden Wochen auf seinen Kapitän verzichten. Gute Besserung, Jeff! ✊Bei X ansehen
👉 Alle Infos:
Dieser zwingt den Kapitän der Fuggerstädter nun einige Wochen zum Aussetzen. Wie lange der 34-jährige Innenverteidiger letztlich genau fehlen wird, ist noch offen. Augsburg startete mit nur drei Punkten aus vier Spielen in die neue Saison. Am Samstag (15:30 Uhr) steht nun ohne Gouweleeuw das richtungsweisende Kellerduell beim 1. FC Heidenheim an.
