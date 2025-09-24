FCA: Hiobsbotschaft für Wagner

Der FC Augsburg und Trainer Sandro Wagner müssen einen personellen Rückschlag hinnehmen. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich Jeffrey Gouweleeuw am Wochenende einen Innenbandanriss im Knie zugezogen.

Dieser zwingt den Kapitän der Fuggerstädter nun einige Wochen zum Aussetzen. Wie lange der 34-jährige Innenverteidiger letztlich genau fehlen wird, ist noch offen. Augsburg startete mit nur drei Punkten aus vier Spielen in die neue Saison. Am Samstag (15:30 Uhr) steht nun ohne Gouweleeuw das richtungsweisende Kellerduell beim 1. FC Heidenheim an.