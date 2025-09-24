VfB: Hoeneß' Bitte bei Chema

Sebastian Hoeneß ist erfreut über den starken Einstand von Chema Andrés. Auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Europa League-Auftakt gegen Celta Vigo (21 Uhr) lobte der Übungsleiter des VfB Stuttgart den Neuzugang, warb aber gleichzeitig um Geduld: „Chema hat von Anfang an auf hohem Niveau Leistung gezeigt. Er hat bei uns bereits sehr gute Auftritte gezeigt. Der Junge ist gerade erst angekommen. Meine Aufgabe ist es, dafür zu werben, dass er seine Zeit braucht, um konstant auf Top-Niveau Leistung zu zeigen.“

Chema war im Sommer für schlappe drei Millionen Euro von Real Madrid ins Schwabenland gewechselt. Im Ländle deutete er sofort sein riesiges Potenzial an und verdrängte zuletzt Kapitän Atakan Karazor auf die Bank. Die Königlichen haben sich eine Rückkaufoption für den 20-jährigen Mittelfeldspieler gesichert.