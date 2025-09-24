Gehaltsabstriche: Barça vor de Jong-Verlängerung

Der FC Barcelona und Frenkie de Jong (28) setzen ihre Zusammenarbeit allem Anschein nach fort. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ befinden sich die Verhandlungen über einen Vertrag bis 2029 in einem fortgeschrittenen Stadium, lediglich Details seien noch zu klären. Der aktuelle Vertrag des Niederländers (60 Länderspiele) läuft im kommenden Sommer aus.

Um dem finanziell klammen Barça entgegenzukommen, nimmt de Jong ab 2026 sogar Gehaltseinbußen in Kauf. Zuletzt gerieten die Gespräche ins Stocken, nachdem der Mittelfeldakteur seinen Berater gewechselt hatte. Nun scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, wann de Jong die Unterschrift unter den neuen Vertrag setzt.