Ex-Bayer Neppe übernimmt in Paris

von Lukas Hörster - Quelle: parisfc.fr
Marco Neppe im Porträt @Maxppp

Marco Neppe ist zurück im Geschäft. Wie der Paris FC mitteilt, übernimmt der ehemalige Technische Direktor des FC Bayern zum 1. Oktober als Sportdirektor beim Red Bull-Klub aus der französischen Hauptstadt.

Paris FC
Communiqué officiel : Marco Neppe est nommé Directeur Sportif du Paris FC.
Neppe hatte in diversen Funktionen zwischen 2014 und 2024 für die Bayern gearbeitet. Zuletzt war er bis März als Berater für den FC Toronto tätig. Nun feiert der 39-Jährige sein Comeback im operativen Geschäft.

Ligue 1
Paris
FC Bayern

Ligue 1 Ligue 1
Paris Logo Paris FC
FC Bayern Logo FC Bayern München
