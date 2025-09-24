Ex-Bayer Neppe übernimmt in Paris

Marco Neppe ist zurück im Geschäft. Wie der Paris FC mitteilt, übernimmt der ehemalige Technische Direktor des FC Bayern zum 1. Oktober als Sportdirektor beim Red Bull-Klub aus der französischen Hauptstadt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neppe hatte in diversen Funktionen zwischen 2014 und 2024 für die Bayern gearbeitet. Zuletzt war er bis März als Berater für den FC Toronto tätig. Nun feiert der 39-Jährige sein Comeback im operativen Geschäft.