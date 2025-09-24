Ligue 1
Ex-Bayer Neppe übernimmt in Paris
@Maxppp
Marco Neppe ist zurück im Geschäft. Wie der Paris FC mitteilt, übernimmt der ehemalige Technische Direktor des FC Bayern zum 1. Oktober als Sportdirektor beim Red Bull-Klub aus der französischen Hauptstadt.
Unter der Anzeige geht's weiter
Paris FC @ParisFC – 17:00 Bei X ansehen
Neppe hatte in diversen Funktionen zwischen 2014 und 2024 für die Bayern gearbeitet. Zuletzt war er bis März als Berater für den FC Toronto tätig. Nun feiert der 39-Jährige sein Comeback im operativen Geschäft.
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden