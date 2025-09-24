Königsdörffer-Deal in Arbeit

Der Hamburger SV will offenbar zeitnah an Ransford Königsdörffer (24) herantreten, um über eine Weiterführung der Zusammenarbeit zu sprechen. Der ‚Bild‘ zufolge steht eine Verlängerung mit dem Angreifer sogar „ganz oben auf der To-do-Liste“ des Bundesliga-Aufsteigers. Immerhin ist Königsdörffer vor kurzem in sein letztes Vertragsjahr eingebogen.

Im Sommer hatte der Nationalspieler von Ghana (sechs Länderspiele) unmittelbar vor einem Wechsel zum OGC Nizza gestanden, doch der Ligue 1-Vertreter ließ den Transfer auf den letzten Metern aufgrund medizinischer Bedenken platzen. Nun könnte es auf einen langfristigen Verbleib in der Hansestadt hinauslaufen, Klub und Spieler sollen einem neuen Deal offen gegenüberstehen.