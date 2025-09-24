Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Königsdörffer-Deal in Arbeit

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Ransford Königsdörffer atmet tief durch @Maxppp

Der Hamburger SV will offenbar zeitnah an Ransford Königsdörffer (24) herantreten, um über eine Weiterführung der Zusammenarbeit zu sprechen. Der ‚Bild‘ zufolge steht eine Verlängerung mit dem Angreifer sogar „ganz oben auf der To-do-Liste“ des Bundesliga-Aufsteigers. Immerhin ist Königsdörffer vor kurzem in sein letztes Vertragsjahr eingebogen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer hatte der Nationalspieler von Ghana (sechs Länderspiele) unmittelbar vor einem Wechsel zum OGC Nizza gestanden, doch der Ligue 1-Vertreter ließ den Transfer auf den letzten Metern aufgrund medizinischer Bedenken platzen. Nun könnte es auf einen langfristigen Verbleib in der Hansestadt hinauslaufen, Klub und Spieler sollen einem neuen Deal offen gegenüberstehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hamburg
Ransford Königsdörffer

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hamburg Logo Hamburger SV
Ransford Königsdörffer Ransford Königsdörffer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert