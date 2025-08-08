HSV: Königsdörffer offen für Verlängerung

Ransford-Yeboah Königsdörffer kann sich nach dem geplatzten Transfer zum OGC Nizza einen Verbleib beim Hamburger SV vorstellen. „Ich bin offen für alles“, sagt der Angreifer gegenüber dem ‚kicker‘, „also auch dafür offen, zu verlängern.“ Zuletzt war der HSV bemüht, den 2026 auslaufenden Vertrag zu verlängern. Die Gespräche sollen dieser Tage wieder aufgenommen werden. Gesichert ist ein Verbleib des 23-Jährigen nach der Nizza-Story aber nicht: „Vor zwei Wochen hätte ich noch nicht an ein Angebot aus Nizza gedacht, Fußball ist extrem schnelllebig. Ich möchte nichts ausschließen.“ Generell war die Dynamik zuletzt sehr hoch.

„Ich war selbst überrascht, dass mir ein europäischer Top-Klub wie Nizza ein Angebot gemacht hat“, blickt Königsdörffer zurück, „die Jungs haben sich erst für mich gefreut. Sie haben sich aber auch alle gefreut, als ich wieder da war.“ Dass in Nizza beim Medizincheck Zweifel auftraten, kam für den Rechtsfuß ebenfalls überraschend: „Ich war in den drei Jahren beim HSV eigentlich nie verletzt. Das habe ich ihnen mitgeteilt, auch, dass ich die Entscheidung nicht nachvollziehen kann. Wir sind nicht auf einen Nenner gekommen. Was auch immer sie gefunden haben, ich bin gesund, ich bin fit.“