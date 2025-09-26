Schwere Verletzung: So plant Henrichs

Benjamin Henrichs will es mit einer Rückkehr in den Spielbetrieb nicht überstürzen. „Aktuell verbringe ich noch viel Zeit im Kraftraum und mit individuellem Training. Ein bisschen muss ich mich noch gedulden, bis ich ans Mannschaftstraining denken kann. Aber es wird“, so Henrichs gegenüber der ‚Bild‘. Bei RB Leipzig hoffen sie laut der Boulevardzeitung, dass der Außenverteidiger spätestens im November wieder zur Verfügung steht.

Im vergangenen Dezember hatte sich Henrichs einen Achillessehnenriss zugezogen. Der 28-Jährige sagt: „Wir arbeiten alle gemeinsam sehr hart, zielstrebig und leidenschaftlich. Jetzt ist es auch nicht an der Zeit, große Ankündigungen zu machen. Weiter arbeiten, weiter fokussiert sein und stark zurückkommen – nur darum geht’s.“