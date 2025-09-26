Bundesliga-Interesse: Nürnberg chancenlos bei Yilmaz

Der 1. FC Nürnberg ist offenbar chancenlos, was einen Verbleib von Außenverteidiger Berkay Yilmaz (20) über die laufende Saison hinaus angeht. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist es selbst im aktuell unwahrscheinlichen Fall eines Aufstiegs ausgeschlossen, dass die Leihgabe des SC Freiburg an Bord bleibt. Grund dafür ist das Interesse „finanzstarker“ Klubs aus der Bundesliga, der Serie A und der Ligue 1.

Beim Club hat Yilmaz sich während seiner auf zwei Jahre angelegten Leihe ständig gesteigert und ist im Team von Trainer Miroslav Klose absolut gesetzt. Der Weltmeister von 2014 setzt den gelernten Außenverteidiger aufgrund seiner Vielseitigkeit auch im Mittelfeld in zentralerer Position ein. Yilmaz bringt ein spannendes Gesamtpaket mit, für das laut ‚Bild‘ zum aktuellen Zeitpunkt bereits fünf Millionen Euro Ablöse im Gespräch ist. Dank einer Sondervereinbarung mit Freiburg würde der FCN bei einem Verkauf mit einem kleinen Prozentsatz mitverdienen.