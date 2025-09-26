Busquets verkündet Karriereende

Was sich in den vergangenen Tagen bereits abzeichnete, ist nun offiziell. Sergio Busquets wird seine aktive Laufbahn als Fußballer im Anschluss an die laufende MLS-Saison mit Inter Miami beenden. Das teilt der 37-jährige Mittelfeldspieler über seine Social-Media-Kanäle mit. Ursprünglich war die Ankündigung für den November erwartet worden. Somit werden die MLS-Playoffs die letzten Profispiele des Spaniers.

Busquets hat eine Weltkarriere hinter sich. Beim FC Barcelona war der Sechser einer der Eckpfeiler der Tiki-Taka-Ära unter Pep Guardiola. Mit den Katalanen gewann Busquets neun spanische Meistertitel sowie dreimal die Champions League. Darüber hinaus wurde der Stratege mit der Nationalmannschaft Welt- und Europameister. Zum Abschied schreibt er: „Ein herzliches Dankeschön an alle und an den Fußball für alles. Ihr werdet immer Teil dieser schönen Geschichte sein.“