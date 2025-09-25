Wilde neue Elfer-Regel im Anmarsch?

Die Fußballfans müssen sich womöglich auf eine Anpassung der Elfmeterregel einstellen. Dies behauptet zumindest Eduardo Iturralde, ehemaliger spanischer Profischiedsrichter, in einer Sendung des spanischen Radiosenders Cadena SER.

Inspiriert von Schiedsrichter-Legende Pierluigi Collina denke man bei der UEFA darüber nach, künftig keine Nachschüsse mehr zuzulassen. Sollte ein Torhüter einen Elfmeter parieren, gehe es mit Abstoß weiter – unabhängig davon, wohin der Ball abgewehrt wurde.

Sollte diese einschneidende Änderung durchgesetzt werden, würde dies eine deutliche Aufwertung der Torhüter-Leistung bedeuten. Bislang sind die Keeper bei Elfern eher benachteiligt, dürfen sich vor der Ausführung beispielsweise nicht von der Linie bewegen.

Noch scheint es allerdings, als würde der UEFA-Plan in den Kinderschuhen stecken. Man darf aber gespannt sein, wie das erste Feedback der Profis und Klubs ausfällt.