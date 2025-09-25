Menü Suche
Mega-Strafe für Gelb-Rot-Sünder Ekitiké?

von Tobias Feldhoff - Quelle: Daily Mail
Hugo Ekitiké jubelt vor den Fans @Maxppp

Hugo Ekitiké kommt seine Gelb-Rote Karte beim 2:1 im Carabao Cup gegen den FC Southampton teuer zu stehen. Nach Informationen der ‚Daily Mail‘ muss der Angreifer zwei Wochen lang auf sein Gehalt verzichten, die offizielle Bestätigung des Klubs steht zur Stunde noch aus. Dem Vernehmen nach streicht der Ex-Frankfurter bei den Reds pro Woche umgerechnet rund 285.000 Euro ein, insgesamt muss Ekitiké also mehr als eine halbe Million Euro berappen.

Der Franzose war vom Platz geflogen, da er beim Jubeln sein Trikot auszog und bereits vorher wegen Ballwegschlagens Gelb gesehen hatte. Am Samstag gegen Crystal Palace (16 Uhr) fehlt Ekitiké nun – Trainer Arne Slot sparte im Anschluss an die dumme Aktion nicht mit Kritik.

