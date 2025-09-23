Ausraster: UEFA leitet Verfahren gegen Simeone ein

Für Diego Simeone könnte sein Ausraster nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Liverpool in der vergangenen Woche ein Nachspiel haben. Nach dem Last-Minute-Siegtreffer der Reds lieferte sich der Cheftrainer von Atlético Madrid eine Auseinandersetzung mit einem Liverpool-Fan, die ihm eine Rote Karte einbrachte. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat die UEFA nun ein Disziplinarverfahren gegen Simeone eingeleitet.

Was das Resultat des Verfahrens sein könnte, steht aktuell noch nicht fest. Möglich wäre aber, dass der Argentinier den Rojiblancos bei einigen Champions League-Spielen an der Seitenlinie fehlen wird. Dem Bericht zufolge haben neben Simeone weitere Atlético-Mitarbeiter Liverpool-Fans konfrontiert. Videoaufnahmen sollen zeigen, wie eine Flasche in Richtung der Fans geworfen wurde und ein Mitarbeiter mutmaßlich sogar in Richtung der Fans gespuckt haben soll.