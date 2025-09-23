Menü Suche
Mittelfinger-Geste: DFB gibt Baumgart-Strafe bekannt

von Aaron Schlütter
Steffen Baumgart in der Alten Försterei @Maxppp

Nach seinem Papierkugel-Kick und seiner Mittelfinger-Geste beim 4:3-Auswärtssieg von Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt kann Steffen Baumgart aufatmen. Die Eisernen müssen nach den fragwürdigen Aktionen und dem anschließenden Platzverweis nur für ein Spiel auf ihren Trainer verzichten. Darüber hinaus muss Baumgart eine Strafe von 15.000 Euro zahlen.

Damit verpasst der 53-Jährige das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub, dem Hamburger SV (Sonntag, 19.30 Uhr). Dem Trainer kam zugute, dass er sich nach seinem Fehlverhalten entschuldigte und dass das DFB-Sportgericht davon ausging, dass er mit seiner unsportlichen Geste keine konkrete Person beleidigen wollte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
