FC Bayern: Urbig-Verletzung zur Unzeit
Der FC Bayern muss vorerst ohne Jonas Urbig auskommen. Wie der Rekordmeister mitteilt, hat sich der Ersatzkeeper einen Muskelfaserriss an den Adduktoren zugezogen. Dieser zwingt normalerweise einige Wochen zum Zuschauen.
FC Bayern München @FCBayern – 13:54
Jonas Urbig erleidet Muskelfaserriss. ℹ️Bei X ansehen
Für Urbig kommt die Verletzung zur Unzeit: Am 29. Oktober steigt das DFB-Pokalspiel der Bayern bei Urbigs Ex-Klub 1. FC Köln. Dort sollte der 22-Jährige eigentlich den gesperrten Stammtorwart Manuel Neuer (39) ersetzen. Wenn die Zeit zu knapp wird, dürfte dann Sven Ulreich (37) zwischen den Pfosten stehen.
