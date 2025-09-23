Serie A
Politano verlängert in Neapel
@Maxppp
Matteo Politano schwört der SSC Neapel die Treue. Wie der Serie A-Klub offiziell verkündet, wird der 32-Jährige mit einem neuen Arbeitspapier bis 2028 ausgestattet.
Unter der Anzeige geht's weiter
Official SSC Napoli @sscnapoli – 12:55 Bei X ansehen
Seit 2021 spielt der Außenstürmer für den amtierenden Meister. In der laufenden Saison startete der Italiener (16 Länderspiele) jedes Pflichtspiel und verhalf Neapel bereits mit einer Vorlage in der Liga zum lupenreinen Saisonauftakt.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden