Politano verlängert in Neapel

von Arouna Touray - Quelle: sscnapoli.it
Matteo Politano im Infight mit Pisas Marius Marin @Maxppp

Matteo Politano schwört der SSC Neapel die Treue. Wie der Serie A-Klub offiziell verkündet, wird der 32-Jährige mit einem neuen Arbeitspapier bis 2028 ausgestattet.

Seit 2021 spielt der Außenstürmer für den amtierenden Meister. In der laufenden Saison startete der Italiener (16 Länderspiele) jedes Pflichtspiel und verhalf Neapel bereits mit einer Vorlage in der Liga zum lupenreinen Saisonauftakt.

