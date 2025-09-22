Menü Suche
Nkunku vor wichtigem Schritt

von Lukas Hörster - Quelle: Calciomercato.com
Für Christopher Nkunku kann es beim AC Mailand im morgigen Pokalspiel gegen US Lecce (21 Uhr) so richtig losgehen. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, soll der Neuzugang dann erstmals in der Startelf stehen – rund 60 Minuten Spielzeit seien drin.

Der 27-jährige Angreifer, der lange auch beim FC Bayern gehandelt wurde, war Ende August für 37 Millionen Euro Sockelablöse vom FC Chelsea nach Italien gewechselt. Bislang reichte es bei Nkunku nur für zwei Einwechselungen. Jetzt steht der nächste wichtige Schritt für Deutschlands Fußballer des Jahres 2022 an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
