Wirtz verteidigt sich: „Spiele nicht schlecht“

In seinen ersten sieben Pflichtspielen für den FC Liverpool gelang Neuzugang Florian Wirtz kein einziges Tor und nur ein Assist. Ein erstes Stirnrunzeln macht sich in der oft extrem kritischen englischen Sportpresse bereits breit – doch Wirtz will laut eigener Aussage gelassen bleiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Interview mit ‚Sky‘ verteidigt sich der 22-Jährige: „Wenn ich es überstanden habe – das ist jetzt vielleicht hart gesagt, weil ich nicht schlecht spiele, sondern halt einfach die Scorer-Punkte noch nicht da sind – wird das schon irgendwann kommen und dann ist auch alles gut.“

Wirtz weiter: „Egal, was irgendwer sagt, ich bleibe cool. Ich versuche einfach jedes Mal aufs Neue es besser zu machen als vorher.“ Der Kreativspieler weiß auch: „Manchmal gibt es einfach so Phasen, in denen dann vielleicht nicht alles für dich läuft, das hatte ich tatsächlich noch nicht so oft in meiner Karriere.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die nächste Chance auf eine Torbeteiligung hat Wirtz am heutigen Dienstagabend (21 Uhr), wenn die Reds im Ligapokal den FC Southampton empfangen.