116 Millionen: Liverpool will United ausstechen

Nach einem Rekordsommer mit Ausgaben in Höhe von rund 490 Millionen Euro nimmt der FC Liverpool den nächsten Spieler jenseits der 100 Millionen Euro ins Visier. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, sind die Reds an dem defensiven Mittelfeldspieler Carlos Baleba (21) von Brighton & Hove Albion interessiert, der ebenfalls auf der Liste von Konkurrent Manchester United steht.

Obwohl die Red Devils die hohen Forderungen der Seagulls in Höhe von 116 Millionen Euro nicht erfüllen wollten, hoffen sie weiterhin auf eine Verpflichtung. Das Team von Fabian Hürzeler wiederum möchte den Kameruner, der einen Vertrag bis 2028 samt Option auf ein weiteres Jahr hat, gerne noch länger in den eigenen Reihen halten.