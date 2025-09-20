Menü Suche
Merseyside-Derby: Wirtz nur auf der Bank

von Fabian Ley
Florian Wirtz hört Musik @Maxppp
Liverpool Everton

Florian Wirtz (22) steht erstmals in einem Pflichtspiel des FC Liverpool nicht in der Startelf. Beim Merseyside-Derby gegen den FC Everton am heutigen Samstag (13:30 Uhr) sitzt der Offensiv-Star wie Rekordeinkauf Alexander Isak (25) vorerst nur auf der Bank.

Wirtz wird im offensiven Mittelfeld durch Dominik Szoboszlai (24) ersetzt, für Mittelstürmer Isak rückt Hugo Ekitiké (23) in die Mannschaft. Bislang konnte Wirtz bei seinem neuen Klub noch keine großen Akzente setzen, eine Torbeteiligung sprang für den DFB-Star in vier Premier League-Einsätzen noch nicht heraus.

