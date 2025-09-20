Erneuter Rückschlag für Neymar

Neymar muss erneut pausieren. Wie der FC Santos mitteilt, hat sich der Offensivspieler im Training eine Oberschenkelverletzung zugezogen, die den 33-Jährigen für eine Weile außer Gefecht setzt.

Zuletzt konnte Neymar bei Santos mit guten Leistungen überzeugen, die ihn sogar zurück in den Dunstkreis der brasilianischen Nationalmannschaft brachten. Für die nächsten Länderspiele im Oktober ist er nun aber keine Option. Der Ex-Paris-Akteur möchte unbedingt an der WM 2026 teilnehmen.