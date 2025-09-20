Menü Suche
Erneuter Rückschlag für Neymar

von Luca Hansen
Warum immer ich fragt sich Neymar @Maxppp

Neymar muss erneut pausieren. Wie der FC Santos mitteilt, hat sich der Offensivspieler im Training eine Oberschenkelverletzung zugezogen, die den 33-Jährigen für eine Weile außer Gefecht setzt.

Santos FC
O meia-atacante Neymar Jr. deixou o treino da última quinta-feira (18), no CT Rei Pelé, com dores na coxa direita. Após a realização de exames de imagem nesta sexta-feira (19), o atleta teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.

Neymar Jr. já iniciou tratamento no CEPRAF sob orientação do Departamento Médico do Santos FC.
Zuletzt konnte Neymar bei Santos mit guten Leistungen überzeugen, die ihn sogar zurück in den Dunstkreis der brasilianischen Nationalmannschaft brachten. Für die nächsten Länderspiele im Oktober ist er nun aber keine Option. Der Ex-Paris-Akteur möchte unbedingt an der WM 2026 teilnehmen.

