Bericht: Dreikampf um Camavinga

In den vergangenen Jahren war Eduardo Camavinga für Real Madrid eine echte Allzweckwaffe. Sowohl als Sechser und als Achter als auch auf der Linksverteidigerposition kam der flexible Franzose zum Einsatz. Doch inwiefern der neue Trainer Xabi ALonso mit dem 22-Jährigen plant, ist auch aufgrund dessen zahlreichen Verletzungen noch nicht ersichtlich. Ein prominentes Trio will sich diese Unklarheit zunutze machen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Caught Offside‘ berichtet, steht Camavinga auf dem Zettel des FC Chelsea, Newcastle United sowie Manchester United. Insbesondere die Blues sind dem Portal zufolge konkret an dem Linksfuß interessiert, der bei 80 Millionen Euro gehandelt wird.

In dieser Saison kam Camavinga, der 2021 für 31 Millionen Euro aus Stade Rennes kam, aufgrund einer Knöchelblessur noch gar nicht für die Königlichen zum Einsatz. Sein Vertrag in der spanischen Hauptstadt läuft noch bis 2029. Ob er diesen auch erfüllen wird, bleibt abzuwarten.