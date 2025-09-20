Krise im Anflug: Vinicius und Real auf Konfrontationskurs

Sportlich könnte es für Real Madrid, das jedes seiner bisherigen sechs Saisonspiele gewinnen konnte, kaum besser laufen. Vinicius Junior wirkt dieser Tage dennoch nicht glücklich. Der 25-Jährige erlebt zum ersten Mal so etwas wie Konkurrenzkampf unter dem Leistungsprinzip von Trainer Xabi Alonso. Sowohl der Angreifer als auch die spanische Presse sind derzeit im Unfrieden mit Alonsos Umgang mit dem Brasilianer.

Derzeit streitet sich Vinicius mit seinem Landsmann Rodrygo auf der linken Offensivseite um Spielminuten, weil dieser offenbar im Training unter der Woche mehr Argumente für einen Startelfeinsatz liefern kann. Doch Alonsos Eindrücke scheinen sich auch mit denen der Königlichen zu decken. Denn die grenzenlose Rückendeckung als Gesicht des Klubs scheint Vinicius nicht mehr zu genießen.

Wie die ‚as‘ berichtet, haben vor einigen Wochen die Gespräche über eine Verlängerung des 2027 laufenden Vertrags einen Knacks bekommen. Aus Reals Klubumfeld heißt es, dass sich auf finanzieller Ebene beiden Parteien so gut wie einig waren und eine Vereinbarung greifbar war. Aber bei der letzten Sitzung in Madrid nach der Klub-Weltmeisterschaft, bei der auch Alonso anwesend war, so die Madrider Zeitung, kam es zu einer Wende.

Obwohl die Spielerseite dem Bericht zufolge die Gehaltsforderungen „erheblich“ nach unten korrigierte, brachen die Parteien bei besagter Sitzung die Gespräche ab. Was genau verantwortlich für die plötzliche Kluft war, ist noch unklar. Es liegt nahe, dass auch die aktuelle sportliche Krise die Stimmung verschlechtert hat. Die Lage in Madrid ist also angespannt und scheint auf Zeit auf eine Eskalation zuzusteuern.