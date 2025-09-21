Menü Suche
FC Bayern: Entwarnung bei Kim

von David Hamza - Quelle: kicker | tz
Min-jae Kim im Bayern-Trikot @Maxppp
Hoffenheim 1-4 FC Bayern

Min-jae Kim droht wohl kein längerfristiger Ausfall. „Alles halb so schlimm“, lässt der FC Bayern gegenüber dem ‚kicker‘ verlauten. Laut ‚tz‘-Reporter Philipp Kessler ergab eine Untersuchung im Nachgang an den 4:1-Sieg über die TSG Hoffenheim eine Stressreaktion der Wadenmuskulatur. Für die kommenden Tage bedeute dies Belastungssteuerung.

Kim wurde bei der Partie im Kraichgau in der 69. Minute ausgewechselt. In der laufenden Saison kommt der 28-jährige Innenverteidiger wettbewerbsübergreifend auf 235 Einsatzminuten.

