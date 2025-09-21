Werner öffnet Werner die Tür

Trotz seiner Ausbootung im Sommer könnte Angreifer Timo Werner (29) bald wieder für RB Leipzig spielen. Auf einer Pressekonferenz nach dem 3:1-Sieg gegen den 1. FC Köln erklärte RB-Trainer Ole Werner: „Zu Timo ist es so, dass jeder Spieler, der bei uns im Kader ist, zum Einsatz kommen kann. Wir werden versuchen, Trainings- und Spielleistung zu bewerten.“

Der Coach ergänzte: „Aktuell ist es so, dass Timo weite Teile der Vorbereitung nicht auf dem Platz stand und einige Spieler in unserer Bewertung noch vor ihm sind.“ Eigentlich wurde der Stürmer in Leipzig aussortiert und sollte kein Spiel mehr für RB bestreiten. Bei seinem Kader-Comeback betrat der Ex-Nationalspieler das erste Mal seit 641 Tagen wieder den Rasen der Red-Bull-Arena. Die Fans forderten lautstark Werners Einwechslung, die vorerst ausblieb.