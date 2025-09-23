Menü Suche
Fehlverhalten: Polzin degradiert Katterbach

von Luca Hansen - Quelle: hsv.de | Bild
Noah Katterbach ist sich seiner Schuld bewusst @Maxppp

Noah Katterbach wird vorerst in die U21 des Hamburger SV versetzt. Grund dafür ist ein Fehlverhalten, wie die Rothosen in einer Stellungnahme mitteilen. Allerdings gelte die Maßnahme nur vorübergehend und nicht grundsätzlich. Laut der ‚Bild‘ soll Trainer Merlin Polzin die Körpersprache und die Einstellung des Linksverteidigers missfallen haben.

Hamburger SV
Noah #Katterbach vorerst bei der U21: In einem persönlichen Gespräch wurde Noah heute mitgeteilt, dass er vorübergehend in die zweite Mannschaft versetzt wird.

#nurderHSV
Der 24-Jährige kommt nicht an Konkurrent Miro Muheim (26) vorbei und fand sich bislang beim Aufsteiger nur auf der Bank wieder. Auf einen Einsatz in der laufenden Saison wartet Katterbach noch – und wird sich wohl noch eine Weile gedulden müssen, bis er erstmals von Polzin in der Bundesliga eingesetzt wird.

Bundesliga
Hamburg
Noah Katterbach

Bundesliga Bundesliga
Hamburg Logo Hamburger SV
Noah Katterbach Noah Katterbach
