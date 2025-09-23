Bundesliga
Fehlverhalten: Polzin degradiert Katterbach
Noah Katterbach wird vorerst in die U21 des Hamburger SV versetzt. Grund dafür ist ein Fehlverhalten, wie die Rothosen in einer Stellungnahme mitteilen. Allerdings gelte die Maßnahme nur vorübergehend und nicht grundsätzlich. Laut der ‚Bild‘ soll Trainer Merlin Polzin die Körpersprache und die Einstellung des Linksverteidigers missfallen haben.
Der 24-Jährige kommt nicht an Konkurrent Miro Muheim (26) vorbei und fand sich bislang beim Aufsteiger nur auf der Bank wieder. Auf einen Einsatz in der laufenden Saison wartet Katterbach noch – und wird sich wohl noch eine Weile gedulden müssen, bis er erstmals von Polzin in der Bundesliga eingesetzt wird.
