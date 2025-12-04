Menü Suche
HSV-Zukunft: Glatzel wird deutlich

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Robert Glatzel im HSV-Porträt @Maxppp

Robert Glatzel (31) beschäftigt sich laut eigener Aussage nicht mit einem Abschied vom Hamburger SV. „Ja, das ist der Plan“, antwortete der Stürmer beim gestrigen DFB-Pokalspiel gegen Holstein Kiel (2:4 n.E.) in der Halbzeitpause gegenüber ‚Sky‘ auf die Frage, ob er in Hamburg bleiben wolle.

In der laufenden Saison hat Glatzel keinen Stammplatz unter Cheftrainer Merlin Polzin inne, kommt nur auf magere 220 Spielminuten verteilt auf elf Partien. Folglich kursierten zwischenzeitlich Abschiedsgerüchte um den Hünen, der wegen eines Muskelfaserrisses in diesem Jahr gar nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Nun will sich Glatzel in erster Linie auf seine Reha fokussieren: „Jetzt heißt es für mich, erst mal fit zu werden, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen.“

veröffentlicht am
