Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

Liverpool-Youngster unterschreibt Profivertrag

von Fabian Ley - Quelle: liverpoolfc.com
1 min.
Rio Ngumoha im Liverpool-Trikot @Maxppp

Der FC Liverpool setzt langfristig auf Offensiv-Juwel Rio Ngumoha. Wie die Reds offiziell verkünden, hat der 17-jährige Flügelstürmer seinen ersten Profivertrag unterzeichnet. Zur Laufzeit macht Liverpool keine Angaben, laut Fabrizio Romano ist das Arbeitspapier bis 2028 gültig. Länger als drei Jahre dürfen Spieler unter 18 Jahren nicht unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter
Liverpool FC
Rio Ngumoha has signed his first professional contract with the Reds ✍️

Congratulations, Rio 👏
Bei X ansehen

2024 war Ngumoha aus dem Nachwuchs des FC Chelsea in Liverpools Akademie gewechselt. Für die Profis kam der englische U18-Nationalspieler bislang fünfmal zum Einsatz. In Erinnerung bleiben dürfte sein Premier League-Debüt vom 25. August, als ihm im Auswärtsspiel gegen Newcastle United in der zehnten Minute der Nachspielzeit der umjubelte 3:2-Siegtreffer gelang.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Liverpool
Rio Bass Ray Ngumoha Adigun

Weitere Infos

Premier League Premier League
Liverpool Logo FC Liverpool
Rio Bass Ray Ngumoha Adigun Rio Bass Ray Ngumoha Adigun
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert