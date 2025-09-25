Liverpool-Youngster unterschreibt Profivertrag

Der FC Liverpool setzt langfristig auf Offensiv-Juwel Rio Ngumoha. Wie die Reds offiziell verkünden, hat der 17-jährige Flügelstürmer seinen ersten Profivertrag unterzeichnet. Zur Laufzeit macht Liverpool keine Angaben, laut Fabrizio Romano ist das Arbeitspapier bis 2028 gültig. Länger als drei Jahre dürfen Spieler unter 18 Jahren nicht unterschreiben.

2024 war Ngumoha aus dem Nachwuchs des FC Chelsea in Liverpools Akademie gewechselt. Für die Profis kam der englische U18-Nationalspieler bislang fünfmal zum Einsatz. In Erinnerung bleiben dürfte sein Premier League-Debüt vom 25. August, als ihm im Auswärtsspiel gegen Newcastle United in der zehnten Minute der Nachspielzeit der umjubelte 3:2-Siegtreffer gelang.