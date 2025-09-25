Toppmöller verrät Traumklub

Dino Toppmöller hat verraten, welchen Verein er in Zukunft gerne mal trainieren würde. „Wenn wir Richtung Ausland denken, habe ich als Kind öfter Computerspiele gespielt, immer mit einer Mannschaft: Manchester United. Das wäre mit Sicherheit irgendwann mal schön, weil es ein außergewöhnlicher Klub ist. In meiner Teenagerzeit war Manchester United ja mit Real Madrid der größte Klub überhaupt“, erzählt der Coach von Eintracht Frankfurt im ‚Bild‘-Podcast ‚Phrasenmäher‘.

Aktuell denkt Toppmöller allerdings nicht an einen Abschied von den Hessen, für die er seit Sommer 2023 verantwortlich ist. „Grundsätzlich ist es ein Traum, jetzt bei der Eintracht zu sein. Das ist einfach ein geiler Klub“, so der 44-Jährige. Im vergangenen Jahr hatte der ehemalige Co-Trainer des FC Bayern ein lukratives Angebot von Saudi-Klub Al Ittihad mit einem Nettojahresgehalt von acht Millionen Euro abgelehnt. Inzwischen hat Toppmöller seinen Vertrag in Frankfurt bis 2028 verlängert.