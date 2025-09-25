Menü Suche
Für 2026: United tütet Neuzugang ein

von Fabian Ley - Quelle: Pipe Sierra | Ben Jacobs
Ruben Amorim verschränkt die Arme @Maxppp

Manchester United angelt sich ein vielversprechendes Talent. Wie die Journalisten Pipe Sierra und Ben Jacobs übereinstimmend berichten, haben die Red Devils eine Einigung über den Transfer von Cristian Orozco erzielt. Der 17-jährige Sechser, der derzeit in seiner kolumbianischen Heimat bei Fortaleza CEIF unter Vertrag steht, soll im kommenden Sommer zu United stoßen, wenn er 18 Jahre alt wird.

Orozco ist Kapitän der kolumbianischen U17-Nationalmannschaft, der Youngster hatte die Auswahl bei der U17-Südamerikameisterschaft im April bis ins Finale (2:5 n.E. gegen Brasilien) geführt. Nun wagt Orozco bei Erreichen der Volljährigkeit bereits den Sprung nach England.

