Burgstaller-Comeback perfekt

Guido Burgstaller kehrt zu Rapid Wien zurück. Wie die Österreicher bekanntgeben, wird der 36-Jährige neuer Stürmertrainer in der Akademie. Während seiner aktiven Karriere lief Burgstaller 214 Mal für Rapid auf (73 Tore).

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Ex-Schalker hatte sich im Sommer aus dem Profifußball verabschiedet. Aktuell ist Burgstaller auch als Individualcoach für die österreichische U19-Nationalmannschaft tätig.