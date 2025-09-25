Bundesliga
Burgstaller-Comeback perfekt
@Maxppp
Guido Burgstaller kehrt zu Rapid Wien zurück. Wie die Österreicher bekanntgeben, wird der 36-Jährige neuer Stürmertrainer in der Akademie. Während seiner aktiven Karriere lief Burgstaller 214 Mal für Rapid auf (73 Tore).
SK Rapid @skrapid – 12:01
Eine besondere Rückkehr ist perfekt: Guido Burgstaller kehrt zum SK Rapid zurück und wird künftig als Stürmer-Spezialtrainer in der Akademie tätig sein! 👇😁Bei X ansehen
Der Ex-Schalker hatte sich im Sommer aus dem Profifußball verabschiedet. Aktuell ist Burgstaller auch als Individualcoach für die österreichische U19-Nationalmannschaft tätig.
