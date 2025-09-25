Einigung: Saliba vor der Unterschrift

William Saliba (24) schwört dem FC Arsenal die Treue. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ haben sich Klub und Spieler auf eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus verständigt. Die Unterschrift werde in den kommenden Tagen erfolgen. Laut Fabrizio Romano handelt es sich um einen Fünfjahresvertrag.

2019 war der Franzose für 30 Millionen Euro von der AS Saint-Étienne zu den Gunners gekommen. Drei Leihstationen später folgte der Durchbruch bei Arsenal, in der Premier League gehört Saliba inzwischen zu den besten Innenverteidigern.

Die steile Entwicklung des 28-fachen Nationalspielers hatte unter anderem Real Madrid auf den Plan gerufen. Die Königlichen müssen sich nun aber offenbar nach Alternativen umschauen. Zu den Kandidaten gehören Dayot Upamecano (26/FC Bayern), Ibrahima Konaté (26/FC Liverpool) sowie Marc Guéhi (25/Crystal Palace).