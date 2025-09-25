„Klausel oder nicht": So plant Bayern mit Kane

Geht es nach Max Eberl, wird Harry Kane (32) noch einige Jahre für den FC Bayern auflaufen. „Unser Wunsch ist es, mit Harry diese Saison und in Zukunft erfolgreich zu sein“, machte der Sportvorstand auf der heutigen Pressekonferenz vor dem morgigen Bundesligaspiel (20:30 Uhr) gegen Werder Bremen deutlich.

In Kanes bis 2027 datierten Arbeitspapier soll eine Ausstiegsklausel verankert sein, sodass er im kommenden Sommer für 65 Millionen Euro zu haben wäre. Insbesondere Klubs von der Insel, darunter Ex-Verein Tottenham Hotspur, sind auf eine Zusammenarbeit aus. „Er ist alt genug, um seine eigene Entscheidung zu treffen – ob Klausel oder nicht“, so Eberl.