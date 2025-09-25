M’gladbach: Reitz spricht sich für Polanski aus

Laut Rocco Reitz (23) hat Borussia Mönchengladbachs Trainerwechsel von Gerardo Seoane auf Eugen Polanski den gewünschten Effekt erzielt. „Es riecht so ein bisschen nach Aufbruch. Alle haben wieder Bock, gehen mit mehr Elan an die Sache. Der Trainer spricht Vertrauen aus und macht keinen Druck. Er findet genau den richtigen Weg, uns seine Ideen zu vermitteln“, erklärt der Vizekapitän gegenüber ‚Sky‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Polanski fungiert aktuell als Interimslösung, darf sich aber berechtigte Hoffnungen auf eine dauerhafte Anstellung machen. Reitz würde ein solches Szenario begrüßen: „Da könnte ich absolut mit leben. Die Arbeit, die er bis hier geleistet hat, ist top und bei der Mannschaft kommt es auch gut an. Ich denke, egal wen man da fragen würde, jeder würde die gleiche Antwort geben.“