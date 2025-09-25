Werder: Backhaus fällt aus

Werder Bremen muss beim morgigen Bundesligaduell (20:30 Uhr) gegen den FC Bayern München auf Mio Backhaus verzichten. Wie Trainer Horst Steffen auf der Pressekonferenz bekanntgab, hat sich der Schlussmann im Training an der Schulter verletzt.

Für den 21-Jährigen dürfte Arsenal-Leihgabe Karl Hein (23) sein Bundesligadebüt feiern. Eine genaue Diagnose bei Backhaus steht noch aus.