Menü Suche
Kommentar
La Liga

Treffen in Kroatien: Barça auf Talente-Jagd

von Fabian Ley - Quelle: Sport
1 min.
Talent Cardoso Varela im Portugal-Trikot @Maxppp

Der FC Barcelona hat zwei vielversprechende Talente ins Auge gefasst. Laut der spanischen Sportzeitung ‚Sport‘ reiste Sportdirektor Deco in den vergangenen Tagen nach Kroatien, um sich mit dem 16-jährigen Zehner Rafael Belinho, der derzeit für die U19 von Dinamo Zagreb aufläuft, und Spieleragent Andy Bara zu treffen. Deco habe die Gelegenheit genutzt, das brasilianische Nachwuchstalent und dessen Vater näher kennenzulernen.

Unter der Anzeige geht's weiter
Barça Universal
Deco watched Dinamo Zagreb’s Europa League match vs Fenerbahce to follow Rafael Belinho.

Barça are monitoring his progress.

— @sport
Bei X ansehen

Zudem sei Deco beim Europa League-Spiel der Dinamo-Profis gegen Fenerbahce (3:1) im Stadion gewesen. Der Barça-Boss wollte den ebenfalls erst 16-jährigen Cardoso Varela, auch noch im Nachwuchs am Ball, genauer beobachten, der portugiesische Flügelspieler wurde allerdings erst in der Nachspielzeit eingewechselt. Das Interesse der Katalanen an Varela ist nicht neu, Barça hatte den Deal mit dem Tempodribbler schon länger eintüten wollen, was bei Ex-Klub FC Porto für Ärger gesorgt hatte. Nun versuchen die Blaugrana laut der ‚Sport‘, das Offensiv-Juwel im kommenden Sommer zu verpflichten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
1. HNL
UEFA Europa League
Barcelona
Dinamo Zagreb
Cardoso Pinto Mandume Varela

Weitere Infos

La Liga La Liga
1. HNL 1. HNL
UEFA Europa League UEFA Europa League
Barcelona Logo FC Barcelona
Dinamo Zagreb Logo GNK Dynamo Zagreb
Cardoso Pinto Mandume Varela Cardoso Pinto Mandume Varela
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert