Treffen in Kroatien: Barça auf Talente-Jagd

Der FC Barcelona hat zwei vielversprechende Talente ins Auge gefasst. Laut der spanischen Sportzeitung ‚Sport‘ reiste Sportdirektor Deco in den vergangenen Tagen nach Kroatien, um sich mit dem 16-jährigen Zehner Rafael Belinho, der derzeit für die U19 von Dinamo Zagreb aufläuft, und Spieleragent Andy Bara zu treffen. Deco habe die Gelegenheit genutzt, das brasilianische Nachwuchstalent und dessen Vater näher kennenzulernen.

Zudem sei Deco beim Europa League-Spiel der Dinamo-Profis gegen Fenerbahce (3:1) im Stadion gewesen. Der Barça-Boss wollte den ebenfalls erst 16-jährigen Cardoso Varela, auch noch im Nachwuchs am Ball, genauer beobachten, der portugiesische Flügelspieler wurde allerdings erst in der Nachspielzeit eingewechselt. Das Interesse der Katalanen an Varela ist nicht neu, Barça hatte den Deal mit dem Tempodribbler schon länger eintüten wollen, was bei Ex-Klub FC Porto für Ärger gesorgt hatte. Nun versuchen die Blaugrana laut der ‚Sport‘, das Offensiv-Juwel im kommenden Sommer zu verpflichten.