Stürmerproblem: Spannende Gladbach-Lösung steht bereit

In Jan Urbich könnte Borussia Mönchengladbach eine interne Lösung für das Stürmerproblem gefunden haben. Auf die Frage, ob er dem 21-Jährigen die Bundesliga zutraue, antwortet Trainer Eugen Polanski gegenüber der ‚Bild‘: „Ja, das traue ich ihm zu. Weil ich glaube, dass er sich keinen großen Kopf macht – ob er dann im Stadion vor 50.000 spielt oder in einem Grenzlandstadion vor 500. Die Qualität der Gegner wird definitiv nicht leichter für ihn. Aber manchmal ist ja diese Unbekümmertheit auch gut.“

Urbich wurde am gestrigen Mittwoch von Polanski zu den Profis beordert und darf sich angesichts der Verletzungen von Toptorjäger Tim Kleindienst (30) sowie der Offensivwaffen Franck Honorat (29) und Robin Hack (27) Hoffnungen auf Einsatzzeiten im deutschen Oberhaus machen. Die Borussia stellt mit einem Tor in vier Spielen den schwächsten Angriff der Bundesliga.

Urbich sorgte bislang in der Gladbacher Zweitvertretung für Aufsehen, in neun Spielen der Regionalliga West erzielte er elf Tore und bereitete zwei weitere vor. Wenn der gebürtige Wiesbadener in der Bundesliga auch nur ansatzweise solche Zahlen liefern kann, wäre der harmlosen Offensive der Fohlen schon sehr geholfen.