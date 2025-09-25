BVB: Kovac spricht über neuen Schlotterbeck-Vertrag

Niko Kovac ist sehr zuversichtlich, dass Nico Schlotterbeck seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund verlängern wird. „Das ist eine Frage für Sebastian Kehl. Ich weiß nicht, wie weit der Austausch ist. Ich als Trainer würde mich aber sehr freuen, wenn er verlängert. Sie sollen Gas geben. Ich gehe davon aus, dass es klappt“, erwidert der BVB-Trainer auf Nachfrage von ‚Sky‘.

Verlängert wurde Schlotterbecks Vertrag seit seiner Ankunft vor der Saison 2022/23 noch nicht. Insofern zählt der Abwehrchef bislang nicht zu den Topverdienern in Dortmunds Kader. Das dürfte sich in absehbarer Zukunft ändern, denn Schlotterbeck soll in den kommenden Jahren zum Gesicht des Klubs werden.