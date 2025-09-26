VfB gewinnt EL-Auftakt: Die Neuen stechen

Der Verkauf von Nick Woltemade spülte dem VfB Stuttgart im Transfersommer eine Unmenge an Geld in die Kassen, die die Schwaben in gleich mehrere Offensivspieler reinvestierten. Bilal El Khannouss (21) und Badredine Bouanani (20) waren diejenigen, die neben Angreifer Tiago Tomás am ehesten als Sofortverstärkung weiterhelfen sollten.

Schließlich kostet das Duo zusammengerechnet 40 Millionen Euro Ablöse, zählt man bei El Khannouss die vereinbarte Kaufpflicht unter bestimmten Bedingungen schon hinzu. Keine kleine Summe für den VfB. Am gestrigen Donnerstagabend gegen Celta Vigo sorgten die beiden mit ihren Treffern für den 2:1-Sieg. Dabei überzeugten die Neuen mit viel Spielfreude, Tempo und Torgefahr.

Bouanani startete auf dem rechten Flügel, benötigte aber etwas Anlaufzeit in der ersten Halbzeit. Nach der Pause steigerte sich der algerische Nationalspieler und erzielte nach einem langen Ball von Keeper Alexander Nübel den 1:0-Treffer per Heber. Deutlich auffälliger war dagegen El Khannouss, der sich immer mehr zum Schlüsselspieler der Schwaben mausert und gestern bester VfB-Akteur auf dem Feld war. Der marokkanische Nationalspieler belohnte seine gute Leistung in der 68. Minute mit dem Tor zum 2:0.

„Ich kenne Badredine schon lange, wir haben früher oft gegeneinander gespielt“, sagte El Khanouss im Anschluss an das Spiel gegenüber der ‚Stuttgarter Zeitung‘, „es ist toll, dass wir jetzt in Stuttgart gemeinsam in einem Team spielen dürfen. Wir wollen in Stuttgart viel erreichen. Schön, dass wir so einen guten Start in die Europa League hatten.“ Die neue Offensive des VfB ist immer noch dabei sich zu finden, macht aber bereits früh in der Saison einen guten Eindruck.