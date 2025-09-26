Menü Suche
United verpflichtet neuen Keeper

von Remo Schatz - Quelle: Sun
Das Old Trafford: Die Spielstätte von Manchester United @Maxppp

Charlie Hardy wird offenbar in Kürze im Tor von Manchester United stehen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, steht der 16-jährige Torwart kurz vor dem Wechsel von Derby County ins Old Trafford. Der fünffache englische U16-Nationalspieler fällt in die Jugendspielerkategorie, die einen Wechsel zu jeder Zeit in der Saison ermöglicht.

Aktuell werden die Formalitäten finalisiert, Hardy wird in Kürze seinen Vertrag bei United unterschreiben. Der englische Rekordmeister fahndet seit längerem nach einem Torwarttalent, das im Theatre of Dreams ausgebildet wird und perspektivisch in der ersten Mannschaft eingesetzt werden kann.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
