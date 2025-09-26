United verpflichtet neuen Keeper

Charlie Hardy wird offenbar in Kürze im Tor von Manchester United stehen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, steht der 16-jährige Torwart kurz vor dem Wechsel von Derby County ins Old Trafford. Der fünffache englische U16-Nationalspieler fällt in die Jugendspielerkategorie, die einen Wechsel zu jeder Zeit in der Saison ermöglicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell werden die Formalitäten finalisiert, Hardy wird in Kürze seinen Vertrag bei United unterschreiben. Der englische Rekordmeister fahndet seit längerem nach einem Torwarttalent, das im Theatre of Dreams ausgebildet wird und perspektivisch in der ersten Mannschaft eingesetzt werden kann.