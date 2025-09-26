Hannover holt neuen Offensivspieler

Hannover 96 holt ein Talent aus Malawi an Bord. Mwisho Mhango (18) wechselt aus der Ascent Soccer Academy zum Zweitligisten. Der Offensivspieler wird mit einem langfristigen Vertrag bis 2030 ausgestattet. 96-Geschäftsführer Marcus Mann erklärt: „Mwisho ist ein Potenzialspieler, der im offensiven Mittelfeld zuhause ist und für die Position sehr spannende Anlagen mitbringt. Wir […] hatten ihn im Frühjahr auch für einige Wochen im Probetraining in der 96-Akademie, woraufhin wir gesagt haben, dass wir gerne mit ihm arbeiten möchten. Mit seinem 18. Geburtstag konnte der Wechsel nun realisiert werden.“

Mhango soll über eine dreimonatige Integrationsphase in Hannover Fuß fassen. Ab Januar wäre er eine Option für den Profikader, aber auch eine Leihe ist laut Vereinsangaben denkbar, da er als Nicht-EU-Spieler nicht für Hannovers Regionalligateam spielberechtigt ist. Der malawische Juniorennationalspieler sagt: „Ich habe immer davon geträumt, nach Europa zu kommen, um Fußball zu spielen. Für dieses Ziel habe ich die letzten Jahre hart und viel gearbeitet. Ich weiß, dass ich meine Familie und die Menschen, die mich auf meinem bisherigen Weg begleitet haben, sehr stolz mache. […] Es gab Kontakt mit mehreren Klubs, aber mit 96 hatte ich das mit Abstand beste Gefühl.“