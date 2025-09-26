Doch keine Strafe für Ekitiké

Hugo Ekitiké (23) erhält nach seiner überflüssigen Gelb-Roten Karte beim 2:1-Sieg im EFL Cup gegen den FC Southampton entgegen anderslautender Berichte doch keine Geldstrafe vom FC Liverpool. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Crystal Palace am morgigen Samstag (16 Uhr) dementierte Reds-Coach Arne Slot eine disziplinarische Strafe: „Nein, wenn Disziplin bedeutet, dass ich mit ihm gesprochen habe, dann ist das Disziplin – aber ich glaube nicht, dass das Disziplin ist. Disziplin bedeutet eine Geldstrafe – und die hat er nicht bekommen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ekitiké war vom Platz geflogen, da er nach seinem Siegtreffer sein Trikot auszog und bereits vorher wegen Ballwegschlagens Gelb gesehen hatte. Slot betont: „Es war also nicht sehr klug, was er getan hat, was er selbst sofort erkannt hat, also hat er sich sofort bei seinen Teamkollegen entschuldigt. Er ist jung. Spieler jeden Alters machen Fehler, und genau das hat er in dieser Situation auch getan. Aber wir alle machen Fehler, und in diesem Verein darf man Fehler machen, ohne sofort eine Geldstrafe oder ähnliches zu bekommen.“