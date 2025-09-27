Schalke bangt um Becker

Der FC Schalke muss wohl für längere Zeit auf Timo Becker verzichten. Trainer Miron Muslic erklärte nach dem gestrigen 1:0-Sieg über Greuther Fürth: „Es gab keine guten Nachrichten vom Doc. Es besteht Verdacht auf eine Innenbandverletzung. Und wenn ich mir die Bilder anschaue, das schaut nicht gut aus.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Becker war im Sommer nach drei Jahren bei Holstein Kiel nach Gelsenkirchen zurückgekehrt. Bei allen acht Pflichtspielen der neuen Saison stand der 28-jährige Innenverteidiger in der Schalker Startformation. Gestern nahm Mertcan Ayhan (19) den Platz von Becker ein, der nach acht Minuten das Feld verlassen musste.