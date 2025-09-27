Reese glaubt an Hertha-Wende mit Leitl

Fabian Reese ist weiterhin der Meinung, dass Stefan Leitl der richtige Trainer für Hertha BSC ist. Auf die Frage, warum Hertha mit Leitl die Wende gelingen könne, antwortet der 27-Jährige im Interview mit dem ‚rbb‘: „Weil er ein guter Trainer ist, uns klare Abläufe gibt und die Rückrunde gezeigt hat, dass wir erfolgreich Fußball spielen können. Ich sehe Woche für Woche die Trainingseinheiten und glaube, dass der Trainer in dieser Phase die ärmste Sau ist.“

Eigentlich ging der Hauptstadtklub mit Aufstiegsambitionen in die laufende Spielzeit, nach sechs Spielen findet man sich jedoch auf einem enttäuschenden 14. Platz wieder. „Wir haben uns viel vorgenommen, bislang aber nicht viel auf die Platte bekommen. Wir haben keine guten Spiele gezeigt, sind alle unter unserem Leistungsniveau. Wir kriegen es aus unterschiedlichen Gründen nicht hin, die Energie beständig aufs Feld zu bekommen“, so Reese. Die nächste Chance auf Besserung gibt es morgen (13:30 Uhr) im Kellerduell gegen den 1. FC Nürnberg.