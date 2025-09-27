BVB: Silva mit dabei

Für Fábio Silva (23) könnte es heute zu seiner ersehnten Bundesliga-Premiere kommen. Der Stürmer befindet sich für das heutige Auswärtsspiel (15:30 Uhr) bei Mainz 05 im Kader von Borussia Dortmund.

Unter der Anzeige geht's weiter

Silva kam im Sommer für 22,5 Millionen Euro aus Wolverhampton, seither musste er aufgrund von Adduktorenproblemen passen. Etwas überraschend: Yan Couto (23) erhält in der Dortmunder Startaufstellung auf der rechten Schiene den Vorzug vor Julian Ryerson (27).