Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

BVB: Silva mit dabei

von Lukas Weinstock
Silva und Chukwuemeka umarmen sich @Maxppp
Mainz 05 0-2 BVB

Für Fábio Silva (23) könnte es heute zu seiner ersehnten Bundesliga-Premiere kommen. Der Stürmer befindet sich für das heutige Auswärtsspiel (15:30 Uhr) bei Mainz 05 im Kader von Borussia Dortmund.

Unter der Anzeige geht's weiter
Borussia Dortmund
🚨 Elf DORTMUNDER für #M05BVB! 🚨
Bei X ansehen

Silva kam im Sommer für 22,5 Millionen Euro aus Wolverhampton, seither musste er aufgrund von Adduktorenproblemen passen. Etwas überraschend: Yan Couto (23) erhält in der Dortmunder Startaufstellung auf der rechten Schiene den Vorzug vor Julian Ryerson (27).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Fábio Silva

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Fábio Silva Fábio Silva
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert