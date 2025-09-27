Busquets wird Trainer | Reals Wunschtransfer

Busquets auf die Trainerbank

Sergio Busquets will nach seinem Karriereende weiterhin im Fußball tätig bleiben. Auf einer Pressekonferenz vor dem heutigen Ligaspiel gegen den Toronto FC (22:30 Uhr) verriet Inter Miami-Coach Javier Mascherano, dass der 37-Jährige bald an der Seitenlinie stehen könnte: „Wir haben in der Vergangenheit gesprochen und Busquets hat mir gesagt, dass er versuchen wird, Trainer zu werden. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, aber er hat alle Qualitäten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst gestern hatte Busquets via Instagram verkündet, seine Karriere als Spieler im Anschluss an die laufende MLS-Saison zu beenden. Der Mittelfeldstratege, der in der Zentrale des FC Barcelonas zu seiner glorreichsten Zeit im Schatten von Messi, Iniesta und Co. die Fäden gezogen hatte, bringt sicherlich einiges an taktischem Verständnis und Erfahrung für den Trainerstuhl mit. Sein ehemaliger Teamkollege und heutiger Coach Mascherano hat nichts als Lob für den Spanier (143 Länderspiele) übrig und attestiert ihm, heutige Mittelfeldstars maßgeblich geprägt zu haben: „Ich glaube, ohne Busi gäbe es keinen Rodri. Einer der besten Mittelfeldspieler, die ich je gesehen habe.“

Vier Franzosen für Real

Real Madrid bastelt bereits am Kader für die kommende Saison. Nach Informationen von ‚ESPN‘ planen die Königlichen im Sommer einen Vorstoß bei Ibrahima Konaté vom FC Liverpool. Der 26-jährige Innenverteidiger, dessen Kontrakt im kommenden Sommer ausläuft, wäre dann ablösefrei zu haben. Ein Konzept, das sich für die Madrilenen bei den Verpflichtungen von Topspielern wie Trent Alexander-Arnold (26) oder Kylian Mbappé (26) bereits ausgezahlt hat – bei beiden Spielern wartete man auf das Vertragsende, um keine Transfersumme zu zahlen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt stand William Saliba (24) vom FC Arsenal ganz oben auf der Einkaufsliste für den nächsten Sommer. Der französische Innenverteidiger steht bei den Gunners nun aber vor einer Verlängerung seines bis 2027 datierten Arbeitspapieres. Neben Saliba und Konaté hat Real noch zwei weitere Franzosen auf der Shortlist. Castello Lukeba (22) von RB Leipzig und Dayot Upamecano (26) vom FC Bayern beobachtet man ebenfalls. Hauptziel soll aktuell aber Konaté sein.