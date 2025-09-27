Menü Suche
Kommentar
La Liga

Araújo will sich bei Barça verewigen

von Arouna Touray - Quelle: Mundo Deportivo
Ronald Araujo grätscht @Maxppp

Ronald Araújo will über seinen bis 2031 datierten Vertrag hinaus beim FC Barcelona bleiben. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, hegt der 26-Jährige den Wunsch, seine Profikarriere bei den Katalanen zu beenden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge ist das größte Ziel des Innenverteidigers der Gewinn der Champions League mit Barça. Die Blaugrana warten seit der Saison 2014/15 auf den CL-Titel. Im Sommer wurde Araújo auch immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, scheint sich seiner Zukunft nun aber sicher zu sein. In der laufenden Saison führt der Uruguayer (24 Länderspiele) das Team von Hansi Flick als Kapitän an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Ronald Araújo

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Ronald Araújo Ronald Araújo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert