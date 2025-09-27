Araújo will sich bei Barça verewigen

Ronald Araújo will über seinen bis 2031 datierten Vertrag hinaus beim FC Barcelona bleiben. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, hegt der 26-Jährige den Wunsch, seine Profikarriere bei den Katalanen zu beenden.

Dem Bericht zufolge ist das größte Ziel des Innenverteidigers der Gewinn der Champions League mit Barça. Die Blaugrana warten seit der Saison 2014/15 auf den CL-Titel. Im Sommer wurde Araújo auch immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, scheint sich seiner Zukunft nun aber sicher zu sein. In der laufenden Saison führt der Uruguayer (24 Länderspiele) das Team von Hansi Flick als Kapitän an.