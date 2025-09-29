Menü Suche
Barça bindet nächstes Megatalent

von Dominik Schneider - Quelle: fcbarcelona.es
1 min.
Marc Bernal im Training @Maxppp

Dem FC Barcelona ist es gelungen, den Vertrag mit Marc Bernal zu verlängern. Das Mittelfeldjuwel hat seine Unterschrift unter einen bis 2029 datierten Arbeitsvertrag gesetzt. Dass der 18-Jährige bei seinem Ausbildungsklub bleiben wird, sickerte bereits in den vergangenen Wochen durch.

FC Barcelona
La Masia sigue marcando el camino.
𝗠𝗮𝗿𝗰 𝗕𝗲𝗿𝗻𝗮𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟵.
Trainer Hansi Flick hatte Bernal zum Start der vergangenen Spielzeit debütieren lassen. Sofort spielte sich der Linksfuß in der Startformation des deutschen Trainers mit tollen Leistungen fest. Leider zog sich der U17-Nationalspieler dann einen Kreuzbandriss zu, der ihn lange außer Gefecht setzte. Vor zwei Wochen feierte der 1,93-Hüne sein Comeback in La Liga.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
