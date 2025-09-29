Eberl reagiert auf Upamecano-Interesse

Max Eberl hat sich zum Vertragspoker um Dayot Upamecano geäußert. Der Sportvorstand des FC Bayern betonte am Montag, er sei „nicht überrascht, dass viele Vereine an Dayot interessiert sind“. Interessiert seien „übrigens auch“ die Münchner, nämlich daran, den im Sommer auslaufenden Vertrag des Innenverteidigers „zu verlängern. Das dauert sehr, sehr lange, das haben wir letztes Jahr auch schon sehr lange gehört bei den Verlängerungen, die wir da noch erzielt haben.“

Der 26-jährige Franzose hält sich die Tür für einen Wechsel offen, vor allem Real Madrid und der FC Liverpool haben die Fühler ausgestreckt. Eberl sagt: „Wir versuchen einfach, die Gespräche so zu führen. Wir versuchen, ihn von dem Projekt Bayern München weiter zu überzeugen. Wir wollen ihn behalten.“