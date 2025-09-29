FC Bayern: Gute Nachrichten bei Urbig

Jonas Urbig ist seinem Comeback einen Schritt näher gekommen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 22-Jährige nach einem Muskelfaserriss an den Adduktoren wieder Übungen auf dem Platz absolviert.

„Jonas Urbig haben wir, wenn alles gut läuft, gegen Frankfurt wieder zur Verfügung. Das wäre schon sehr schnell – er ist aber ein Kämpfer, daher traue ich ihm das zu“, ließ Trainer Vincent Kompany unlängst durchblicken. Das Spiel gegen die Eintracht findet am kommenden Samstag statt, die Chancen stehen allem Anschein nach nicht schlecht, dass der 22-jährige Torhüter zur Verfügung steht. Anfangs wurde von drei Wochen Pause ausgegangen, nun hat es Urbig doch schneller geschafft als erwartet.